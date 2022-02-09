Пермь, 9 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава Перми Алексей Дёмкин представил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину концепцию развития микрорайна Камская долина. Весной 2022 года проект реновации планируют представить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

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Предполагается, что в Камской долине будет сформировано несколько кластеров — медицинский, спортивный, появятся IT-технопарк, а также межвузовский кампус.

«Микрорайон Камская долина после реновации сможет генерировать новые знания и создавать инновационные продукты и услуги. Например, здесь возможно развитие пространства для спорта, многофункциональное использование территории под медицину, создание межвузовской площадки в природной среде, перспективное строительство жилых эко-кварталов», — сказал Дёмкин.

С учётом особенностей территории, расположенной в пойме долины реки Камы, и планировочных ограничений определены подходы к развитию Камской долины. Это регенерация ландшафта и ограничение застройки. Разработчики проекта предлагают размещать в микрорайоне ландшафтные кластеры с этажностью 2−3 этажа, эко-кварталы с этажностью 3−5 этажей, а также многофункциональную застройку с акцентным повышением этажности. Помимо строительства нового моста через Каму предполагается дополнить сеть городского общественного транспорта за счёт линий наземного метро с новыми остановочными пунктами. Освоить Камскую долину планируют до 2030 года

Как отметил губернатор, сейчас перспективный микрорайон площадью 900 га в центре города хаотично наполнен торговыми пространствами и недостроенными объектами.