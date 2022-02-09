Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Следователи полагают, что 30 января 2022 года злоумышленник в ходе конфликта задушил ранее незнакомого 39-летнего мужчину. После совершения преступления преступник сбежал. Мотивом конфликта стали личные неприязненные отношения.

Подозреваемый задержан в Таганроге. В содеянном он сознался. Решается вопрос о заключении иностранца под стражу.

Следователи продолжают выяснять детали случившегося.