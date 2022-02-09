Рига, 9 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Даже при сохранении преподавания ряда предметов на русском языке русские дети, русские юноши и девушки в Латвии обречены получать в школах латышское образование, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя решение суда Латвии.

Izborsk-club.ru Александр Гапоненко

Как сообщалось ранее, суд приговорил правозащитника Александра Гапоненко к полутора годам лишения свободы условно за разжигание розни, антигосударственную деятельность и шпионаж.

« Это неверно, когда наши СМИ, говоря о латвийском общественном деятеле и правозащитнике Александре Гапоненко, делают акцент на его деятельности в качестве защитника русских школ. Вклад Гапоненко в сохранение возможности для русских в Латвии получать образование на родном языке велик, спору нет, но не это главное, не за это его упекли в тюрьму и судили.

Надо понимать, что даже при сохранении преподавания ряда предметов на русском языке русские дети, русские юноши и девушки в Латвии обречены получать в школах латышское — подчеркну это, латышское — образование. В этом суть переформатирования мозгов русского населения этой страны, которым занимается вот уже тридцать лет латвийский фашистский режим. В 1990-е годы в этой стране в части, касающейся настроений в русской общине, преобладала инерция советской интернационалистской эпохи. Постепенно вследствие слабой поддержки из России здоровые силы в русской среде в Латвии были в значительной мере задавлены, а большинство наших соотечественников, их общественные организации вынуждены были приспосабливаться к условиям, по сути дела, тоталитарного режима латышской этнократии.

Именно с фашизацией своей страны и Европы в целом и борется Александр Гапоненко. В прошлом году вышла его основательная книга «Европейский фашизм: проблемы идентификации и предупреждения». Он много выступает по этой проблеме в прессе.