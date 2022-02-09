Борьба в Латвии идёт против фашизма, права русских только её часть
Рига, 9 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Даже при сохранении преподавания ряда предметов на русском языке русские дети, русские юноши и девушки в Латвии обречены получать в школах латышское образование, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя решение суда Латвии.
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Александр Гапоненко
Как сообщалось ранее, суд приговорил правозащитника Александра Гапоненко к полутора годам лишения свободы условно за разжигание розни, антигосударственную деятельность и шпионаж.
«Это неверно, когда наши СМИ, говоря о латвийском общественном деятеле и правозащитнике Александре Гапоненко, делают акцент на его деятельности в качестве защитника русских школ. Вклад Гапоненко в сохранение возможности для русских в Латвии получать образование на родном языке велик, спору нет, но не это главное, не за это его упекли в тюрьму и судили.
Надо понимать, что даже при сохранении преподавания ряда предметов на русском языке русские дети, русские юноши и девушки в Латвии обречены получать в школах латышское — подчеркну это, латышское — образование. В этом суть переформатирования мозгов русского населения этой страны, которым занимается вот уже тридцать лет латвийский фашистский режим. В 1990-е годы в этой стране в части, касающейся настроений в русской общине, преобладала инерция советской интернационалистской эпохи. Постепенно вследствие слабой поддержки из России здоровые силы в русской среде в Латвии были в значительной мере задавлены, а большинство наших соотечественников, их общественные организации вынуждены были приспосабливаться к условиям, по сути дела, тоталитарного режима латышской этнократии.
Именно с фашизацией своей страны и Европы в целом и борется Александр Гапоненко. В прошлом году вышла его основательная книга «Европейский фашизм: проблемы идентификации и предупреждения». Он много выступает по этой проблеме в прессе.
Судя по заявлению нашего посольства в Риге, оно видит эту неонацистскую волну в Латвии, но поддержка силам, борющимся не только за права именно русских, а за демократию и против фашизма, должна быть более существенной, последовательной, настойчивой. И голос в защиту латвийских борцов с фашизмом должен звучать не из посольства в Риге, а из Москвы, из всех уголков России», — отметил Михаил Демурин.