Барнаул, 9 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края известила об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по ЖКХ администрации Бийского района Алтайского края, который расслелил людей в здание аварийного общежития.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Стены из гипсокартона в доме на улице Спекова в Бийске

Как сообщает сайт надзорного ведомства, в марте 2018 года дом №4 по ул. 40 лет Победы в пос. Боровой Бийского района признан аварийным и подлежащим расселению в связи с фактическим износом его конструкций, инженерных сетей и существующей угрозой обрушения. В строении на тот момент проживало 22 семьи.

По распоряжению администрации Бийска жильцы аварийного дома должны были быть отселены до 30 марта 2021 года. Однако этого не произошло.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый, занимающий должность начальника управления по ЖКХ Администрации Бийского района, халатно отнесся к своим обязанностям. Не принял мер, направленных на расселение жильцов аварийного строения и на выполнение процедур по изъятию жилых помещений у их собственников.

Вместо этого гражданам было предложено переехать в здание аварийного общежития, не пригодного для проживания. Жильцы дома были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя местом жительства за счет собственных средств и возможностей, чтобы не проживать в неблагоприятных условиях, создающих угрозу для их жизни.

Реагируя на нарушение прав граждан, прокурор Бийского района обратился в суд в гражданско-правовом порядке с 18 исковыми заявлениями. Они рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время восемь семей получили денежное возмещение за изъятое жилье в аварийном доме. С остальными гражданами, кто проживал по договорам социального найма, проводится работа по предоставлению квартир на аналогичных основаниях. Дело направлено на рассмотрение в Бийский городской суд Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в той же ситуации уже 10 лет находятся жители домов по улице Спекова 8, 8/1, 8/2 в Бийске. Под разными предлогами их выселили из их личных домов и заселили в конструкцию, нарушающую все мыслимые и немыслимые нормы (трёхэтажные коробки, состоящие исключительно из металлоконструкций, ДСП и гипсокартона, наспех заполненного стекловатой), которые даже по документам Росреестра проходят, как «машино-место». Никто не наказан.

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