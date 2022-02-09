Выгоничский район, Брянская область, 9 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, выявили полицейские в Выгоничском районе Брянской области. Сотрудник районной организации присвоил незаконно начисленную заработную плату, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Как установили полицейские, 45-летний подозреваемый в течение длительного времени вносил заведомо недостоверные сведения в рабочие табели о сотруднике, который фактически в организации уже не работал и находился на территории другого региона. Начисленную заработную плату злоумышленник присваивал, в общей сложности он получил 315 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.