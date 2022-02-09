Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Мэр Курильска Вадим Рокотов, комментируя заявления посла США в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курильских островов, напомнил о прописанном в Конституции РФ недопущении отчуждения российских территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Япония не прекращает демонстрацию притязаний на российские территории — Курильские острова. Хотелось бы напомнить об итогах Второй мировой войны и недопустимости их произвольных интерпретаций. Россияне единодушно поддержали поправки в нашу конституцию, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий», — процитировали Рокотова РИА Новости в пресс-службе администрации Курильского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу.

Правительство Японии приветствовало поддержку США в вопросе возвращения так называемых «северных территорий».

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