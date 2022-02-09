9 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Воронежский сегмент соцсетей всколыхнула запись, сделанная учениками четвертого класса одной из городских школ на уроке — предположительно, классном часе. Голос на записи самозабвенно рассуждает о «правильных», полных семьях и «неправильных».

Зоя Емельянова, , 12:32 — REGNUM Воронежский сегмент соцсетей всколыхнула запись, сделанная учениками четвертого класса одной из городских школ на уроке родного языка. Голос на записи самозабвенно рассуждает о «правильных», полных семьях и «неправильных». По утверждению автора поста, опубликовавшего запись в паблике «Мой и твой Воронеж», после урока многие дети вышли заплаканными.

Владимир Маковский. Свидание (фрагмент) 1883

«Вот я приведу пример одной из семей не нашего класса, а просто. Живет девочка, у которой родители разведены. Эта девочка, она не поймёт, где она находится. В обычной семье есть и мама, и папа. Мама учит ее с материнской точки зрения: «Доченька моя, давай с тобой садиться картошку чистить, вот так держим ножик, вот так чистим картошку. Вот так держим губку, вот так моем тарелки». Отец — другую часть. «О, как хорошо, моя доченька вместе с мамой приготовили ужин, да какие же мои хорошие девочки». А когда разведены, мать не знает, куда на какую ногу встать — и на работе работает, и ребенка отстирать, мужика нет, все на ней. Она уже не знает, к какому мужику пристать, какого мужика себе найти. А дочери деваться некуда, она не поймет, где находится. Один муж дома, другой муж дома, третий, мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее истерика в голове, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям, и начинает так же себя вести, как ее мама. С мальчиками, мужчинами постарше начинает копировать маму. Она не знает, как ей выживать. У нее папа в другом домике живет, она пошла к папе, а там жена, которой ты не нужен. Ты у папы не нужен и у мамы. Тебе внимания не уделяют. Ты брошенный, начинаешь на всех огрызаться, быть злым, потому что хочешь приспособиться хоть к чему-то», — говорит голос на аудиозаписи.

Мнения воронежцев в комментариях разделились — многие были возмущены темой для разговора с маленькими детьми, но многие и поддержали учителя.

«Ужас какой-то, зачем это она все детям рассказывает? Она в своем уме? Может, про себя рассказывает. К директору с такой записью, пусть разбираются», — написала Евгения П.

«Думал, там правда что-то ужасное… Что она такого сказала-то? Что у нас полно неполных семей и что у некоторых мам проходной двор из сожителей, а у пап из сожительниц? И страдают от этого дети? Так это правда. Прекратите терроризировать учителей. Они и так уже шаг боятся шагнуть, как бы чьё-нибудь чадо не обидеть, скоро некому будет работать, так как превратили профессию в неблагодарную. Мамины симпатяги их уже впрямую на три буквы посылают, а тронуть их не моги, мамаши по судам затаскают», — встал на сторону учителя Dmitri V.

Учитель © ИА REGNUM

«Это называется психологическое насилие, УК 137 ст. Поговорите с ней, не поможет — в прокуратуру отправить запись. Это жесть — такое мелким рассказывать, и кем почувствуют себя дети, у кого папы нет», — дала оценку Светлана С.

«Это не учитель… Эта запись должна оказаться: первое — в прокуратуре, второе — в следственном комитете, третье — у уполномоченного по правам ребёнка!!! Это днище современного образования!!!» — уверена Юлия Н.

«Это суровая правда жизни. Пусть дети понимают…» — считает Алексей К.

«Пусть она эту правду жизни своим детям рассказывает, а чужим — не имеет права. Её работа заключается в том, чтобы учить детей русскому языку, математике и другим предметам», — возражает Светлана П.

«Современное образование скатилось уже давно, и это не зависит от детей… Казалось бы, почему дети не любят ходить в школу», — написал Максим Э.

«В чем правда жизни, что все матери забивают на детей, бегают по мужикам, а дети неприкаянные? Есть, конечно, исключения, но именно исключения, здесь же это преподнесено как единственно возможный вариант, и детям четко вбили в голову, что с разводом родителей — всё, твоя жизнь окончена и твой итог — проститутка», — считает Людмила Г.

«Детям в таком возрасте, да ещё в наше и без того дебильное время, нести подобную чушь — душевная травма для ребенка», — уверен Виктор Б.

«Суровая правда жизни. Жёстко, не для детей, но училка говорит дело», — считает Вася Ч.

«Каждому ребёнку было бы обидно слышать такое. Особенно, если у ребёнка только мама или папа», — написала Анастасия Х.

«По факту — говорит дело. Но не в четвертом классе. Старшим детям об этом надо говорить», — считает Василиса П.

«Правда-матка. Так и есть!!! 80% разведёнок таскаются за любыми мужиками, прут их в дом, ненавидят свою судьбину и плюют на детей. Права училка. А теперь прикинь, какие стукачи растут. Из-под полы снимают компромат. Родители, а вам за ваших инфантильных не страшно?» — вопрошает Авдотья В.

«Ей к психиатру на прием нужно, причем срочно!» — считает Оксана Н.

«Дети из неполных семей могли получит тяжёлую психологическую травму на всю жизнь через такую установку, почувствовали себя ущербными, хотя до этого счастливо жили и не думали, что что-то не так», — считает Марина Я.

Мать одиночка loc.gov

«Я уважаю учителей, но это достойно волчьего билета с запретом преподавания у несовершеннолетних», — добавил пользователь.

«А ещё есть вот такой момент: после её слов дети могут начать травить детей из неполных семей. Говорить им, что они второй сорт… Увы, но дети могут быть очень жестокими», — уверена Юлия Н.

«Это что было??? Ей нужно голову лечить, а не в начальной школе преподавать!!! С данной записью не к директору школы, а сразу в департамент образования обращаться нужно», — считает Марина Т.

«Ну, это не учитель, однозначно. А женщина, которая, видимо, говорит о наболевшем. Только она аудиторию не ту выбрала. С такими речами выступать стоит перед своими подружками», — отмечает Юлия П.

«Учитель профнепригоден. Точка. У учителя психологическая травма, и он не может преподавать», — уверена Эля С.

Отметим, что в школе сообщили о начале проверки в связи с появлением записи, а позже стало известно, что учитель приняла решение уволиться по собственному желанию.