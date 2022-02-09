Рабат, 9 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Партия «Социальный фронт Марокко» призвала жителей страны к акциям протеста в годовщину основания «Движения 20 февраля», объединяющего сторонников демократических реформ в стране. Об этом сообщает Algerie Presse Service.

Полиция Марокко

По данным журналистов, оппозиция выступила против «либерально-дикой» политики правительства Марокко, которая привела к введению в стране режима «жесткой экономии, разрушению основных коммунальных служб и непомерной стоимости жизни».

Также оппозиция обратилась к гражданам с призывом выйти на улицы и осудить политические аресты, судебные преследования и подавление свобод.

Оппозиционные партии, входящие в «Движение 20 февраля», заявили о намерении мобилизовать своих сторонников в Рабате, Марракеше, Касабланке и ряде других городов.