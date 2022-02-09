Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали 216 заразившихся коронавирусом местных жителей, что на 14 пациентов больше, чем днем ранее. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Госпитализация пациента с коронавирусом Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

В областных стационарах развернуто 2269 коек, из которых свободны — 384 коек (16,92%). В настоящий момент под пристальным присмотром врачей в стационарах находятся 1885 человек, из них на ИВЛ — 34 пациента, что на шесть человек больше, чем за день до этого.

Помимо госпитализаций, в регионе выросло количество новых выявленных лабораторным путем случаев COVID-19 — 2766 случаев за 8 февраля против 2214 сутками ранее, за сутки прирост суточной цифры составил 552 человека.

По данным управления Роспотребнадзора Ленобласти, большинство положительных тестов получили жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (261), Тихвин (225), Кириши (208), Кудрово (171), Лодейное Поле, Сланцы (по 135), Приморск (114), Тосно (108), Гатчина (106), Подпорожье (88), Сертолово (72), Выборг (58), Кировск (48), Волхов (43), Луга (41), Отрадное (34), Янино-1, Никольское (по 33), Мурино (32), пгт. им. Морозова (28), Сясьстрой (23), Бокситогорск, Федоровское (по 21), Будогощь (20), Пикалёво, Глебычево, Тельмана (по 18), пгт. им. Свердлова, Шугозеро (по 15), пос. Щеглово, Ермилово (по 14), Форносово (13), Рощино, Ульяновка (по 11), Большие Колпаны, Березовик (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 134 458 человек, из них 106 545 выздоровели, в том числе накануне были выписаны с больничного 502 пациента из числа ранее зараженных, что на 15 больше, чем сутками ранее. Умерло 3210 заболевших COVID-19, в том числе пять смертей было зарегистрировано накануне днем, что на три смерти меньше, чем 7 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за сутки положили в больницы 202 человека с ковидом