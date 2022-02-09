Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняли в целом законопроект о детских пособиях для семей с временной регистрацией в городе. Проект регионального закона о внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга был рассмотрен 9 февраля в рамках пленарного заседания городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник у детей

Документом предлагается с 1 января 2022 года распространить ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет на граждан РФ, зарегистрированных по месту пребывания в Санкт-Петербурге.

Представитель исполнительной власти в ЗакСе Константин Сухенко представил проект, выдвинутый губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он отметил, что по данным статистики, в Петербурге насчитывается 1597 семей с временной пропиской, которые на сегодняшний день не получают социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Документом предлагается ввести выплаты на детей от трёх до семи лет с 1 января 2022 года для малообеспеченных граждан, зарегистрированных по месту пребывания в Петербурге. Константин Сухенко отметил, что такие семьи смогут претендовать на выплаты в размере от 50% до 100% от прожиточного минимума, что составит от шести до 12 тыс. рублей. Важность этого проекта отметил и председатель петербургского парламента Александр Бельский.

«Далеко не у всех из них, тем более, когда мы говорим о больших семьях с детьми, есть возможность быстро приобрести собственное жилье, а с ним и постоянную регистрацию. Но это не значит, что они должны быть лишены государственной поддержки, соответствующей уровню жизни в Северной столице», — отметил Александр Бельский.

Проект был принят за основу в первом чтении, однако Сухенко попросил пять минут на внесение поправок, чтобы закон начал действовать в Петербурге как можно быстрее. Далее его рассмотрели на внеочередном заседании Заксобрания.

Ко второму чтению поправок подано не было, он перешёл к третьему чтению для утверждения в целом. За него проголосовали 46 депутатов. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.