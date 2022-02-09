Владивосток, , 11:41 — REGNUM На дорогах Приморья с начала 2022 года погибли восемь пешеходов, 66 получили травмы различной степени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Движение пешеходов запрещено macwagen

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По сравнению с показателями аварийности 2021 года количество ДТП возросло на 60%.

Наибольшее число происшествий зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске и Находке.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что аварийно опасное время — утренние и вечерние часы, сумерки с недостаточной видимостью. Анализ происшествий говорит о том, что пешеходы игнорируют рекомендации о необходимости ношения световозвращающих элементов.

Как сообщало ИА REGNUM, под Сысертью Свердловской области водитель грузового фургона насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток.