Рубцовск, Алтайский край, , 11:40 — REGNUM В Алтайском крае вынесен двум женщинам, которые представлялись медсёстрами и обворовывали пенсионеров Рубцовска. Подробности сегодня, 9 февраля, обнародовал сайт прокуратуры региона.

Медсестра Иван Шилов © ИА REGNUM

Вначале местная жительница действовала в одиночку. Она стучалась в двери пенсионеров, представлялась им медицинским работником, показывала заранее изготовленное удостоверение, тем самым вводила их в заблуждение относительно своих оснований нахождения в квартирах. После этого предлагала потерпевшим собрать материалы для сдачи анализов, и, в это время пока граждане находились в ванной комнате и добросовестно выполняли ее указания, совершала хищения их денежных средств — у кого-то из сумки, висевшей на ручке двери, у кого-то из антресоли шифоньера.

В какой-то момент к преступному деянию подключилась знакомая «медсестры». Та по-прежнему представлялась медицинским работником и под предлогом медицинского осмотра потерпевших, отвлекала пенсионеров, якобы, проводя их медицинский осмотр, а другая в это время похищала их денежные средства. Таким образом были обворованы шестеро стариков. Суд в итоге приговорил одну женщину к 13 годам лишения свободы, другую к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Барнаулу при силовой поддержке Росгвардии раскрыта схема, по которой мошенники наживались на ищущих работу гражданах.

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