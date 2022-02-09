Благовещенск, 9 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Амурской области растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Темп прироста за последние сутки составил 1,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки коронавирусной инфекцией заразили 983 амурчанина, 853 из них не привиты. Госпитализирован в ковидные госпитали 91 человек, пневмония выявлена у 4% заболевших, четыре амурчанина погибли, 74 — выздоровели.

За всё время циркуляции коронавирусной инфекции в регионе насчитали более 53,5 тыс. жителей, переболевших COVID-19. Скончались от вируса 695 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Амурской области будет стремительным, прогнозирует руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.