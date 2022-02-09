Элиста, , 11:38 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 389 человек, вылечились от ковида 237 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 9 февраля.

Лаборатория (сс) Максим Мишин. mos.ru

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В настоящее время в Калмыкии организована работа пяти ковидных госпиталей. В стационарах лечение получают 478 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 41 921 случай заражения коронавирусом, выздоровели 34 582 пациента. С COVID-19 не справились 798 человек.

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