Элиста, 9 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 389 человек, вылечились от ковида 237 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 9 февраля.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория

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В настоящее время в Калмыкии организована работа пяти ковидных госпиталей. В стационарах лечение получают 478 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 41 921 случай заражения коронавирусом, выздоровели 34 582 пациента. С COVID-19 не справились 798 человек.