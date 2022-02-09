Новосибирск, , 11:41 — REGNUM В Новосибирскую область после непродолжительного потепления пришло резкое похолодание. До конца недели на территории региона вечером и ночью ожидается до — 30 °C. В новосибирском управлении МЧС России просят новосибирцев помнить о рисках, связанных с низкими температурами.

На морозе Цитата из к/ф «Выживший». Реж. Алехандро Иньярриту. 2015. США

«В морозную погоду населению необходимо особое внимание уделить соблюдению правил пожарной безопасности, — отметили в МЧС РФ. — В это время чаще всего причинами пожаров становится неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. В частном секторе происходят возгорания из-за нарушений устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления».

По данным ведомства, с начала года в Новосибирской области зарегистрировано 506 пожаров, при которых 23 человека получили различные травмы, 36 новосибирцев погибли.

Также, сотрудники управления напомнили, что зимой осложняется обстановка и дорогах. Кроме того, низкие температуры могут привести к переохлаждению и обморожению.

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