Москва, , 11:37 — REGNUM В Госдуме призвали не полагаться на предположения портала Inside The Games о скандале с допингом среди фигуристов на Олимпиаде в Китае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Олимпийские игры

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«Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России», — считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

При этом, он предлагает также не верить и официальным данным, так как, по его словам, «и это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой».

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

Итоги олимпийского командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены, сообщает Associated Press.

Командный турнир завершился 7 февраля. Победу одержала сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы. Церемония награждения была запланирована на 8 февраля в 16:05 мск, но была перенесена без объяснения причин.

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