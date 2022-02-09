Канберра, 9 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Лидеру Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбанизу и его команде из членов теневого кабинета попросту не хватает «опыта и послужного списка», чтобы партия смогла сформировать правительство после парламентских выборов. Об этом 9 февраля в эфире Sky News рассказала политический обозреватель Пета Кредлин.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

«Альбаниз занимал 27 должностей в Лейбористской партии за все эти годы, но почти никогда не работал на настоящей работе», — напомнила Кредлин послужной список оппозиции.

На самом деле, самый главный лейборист всю жизнь проработал политическим служащим или чиновником, если не считать одного года работы в банке, когда ему было около 18 лет.

Кредлин также отметила, что его ближайшие соратники по партии также не могут похвастаться карьерными достижениями. Скорее наоборот, — их почти всегда преследовали неудачи, когда они получали посты.