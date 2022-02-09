Ставрополь, , 11:36 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В результате автоаварии погиб один человек, получили травмы трое, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария Gov.ua

Как установлено, 8 февраля около 15:00 на автодороге в Минераловодском округе водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне зацепилась за двигавшийся в правой полосе грузовик.

«От удара легковой автомобиль потерял управление и съехал в кювет, где произошел наезд на дерево. От полученных травм на месте скончалась водитель «Гранты». Трое пассажиров легкового авто доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, в настоящее время устанавливается личность водителя легковушки. Две женщины и мужчина 37−38 лет — жители Железноводска и Пятигорска — госпитализированы.