Талдом, Московская область, , 11:37 — REGNUM Администрация Талдомского городского округа Подмосковья объявила тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов «Талдомский». Начальная цена лота составляет 795 833 500 рублей, итоги подведут 2 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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По контракту, финансируемому из бюджета округа, предполагается аванс в размере 30%. Сам объект расположен в трёх километрах от города Талдома. Общая площадь рекультивации полигона составляет 45 200 кв. м. Наделы же относятся к землям промышленности. Полигон занимает два участка — на 16 тыс. кв. м и на 13 тыс. кв.м.

«Объем отходов ТКО на территории полигона в соответствии с проектом — 309,9 тыс. кубометров», — отмечается в документации.

Завершить рекультивацию должны в 2023 году. Основанием для проведения работ называют госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017−2026 годы и муниципальную программу «Экология и окружающая среда» на 2020−2024 годы.

Напомним, ранее на ликвидацию несанкционированной свалки в Омске был выделен 1,18 млрд рублей — субсидия из федерального бюджета. Ликвидировать её будут в рамках проекта «Чистая страна» в течение двух лет.