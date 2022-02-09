Канберра, 9 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. По словам федерального казначея Австралии Джоша Фриденберга, лидер оппозиции Энтони Альбаниз провел «каждый день своей политической карьеры и ратовал за повышение налогов», находясь в рабстве у «профсоюзов и зеленых». Об этом он заявил в ходе парламентского часа 9 февраля, передает телеканал Sky News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

В ходе обмена мнениями казначей Фриденберг яростно раскритиковал послужной список Альбаниза в области налогообложения после того, как лейбористы продолжали обвинять «Коалицию» в том, что именно она сформировала правительство Австралии, которое налагает на граждан самые высокие налоги.

«Лидер Лейбористской партии выступал за налоги на выбросы углерода, за налог на добычу полезных ископаемых, за введение налога на автомобильные пробки, за более высокие налоги на пенсию по выслуге лет и подоходные налоги. Налог на жилье, пенсионный налог и налог на семейный бизнес. Но, что самое ужасное, лидер оппозиции и лидер лейбористской партии, выступает за налог на наследование, господин спикер!» — разразился Фриденберг.