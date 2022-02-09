Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Под уголовное преследование попал начальник одного из цехов «Химпрома», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

В противогазе Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Правоохранители полагают, что начальник одного из цехов общества «Химпром», пренебрегая требованиями охраны окружающей среды, дал неправомерное указание работникам об увеличении объёма производства и изменении технического регламента.

«Путём увеличения производственной нагрузки на определенной стадии и уменьшения затрат на техническое обслуживание, значительно завысив проектную мощность цеха, что привело к увеличению количества хлора, поступающего на нейтрализацию в газоочистные установки, которые не позволяли обеспечить надлежащую очистку такого объема газовоздушной смеси», — считают в следственном управлении.

«Обвиняемому было известно, что это приведёт к увеличению выбросов хлора и пыли гипохлорита кальция в воздух и неэффективной работе очистных сооружений», — полагают в прокуратуре Чувашии.

По данным надзорного ведомства, в результате со 2 июля 2020 года по 19 января 2021 года продукция в цехе производилась с нарушениями, что привело к превышению (доходящего до 9,8 раз) ПДК вредных веществ в атмосфере в жилых зонах в Новочебоксарске и Чебоксарском районе.

Следствие считает, что обвиняемый пошёл на данные нарушения, так оплата его труда напрямую зависит от выполнения плана производства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. В рамках расследования проведены экологические и технические экспертизы, в том числе с привлечением специалистов и экспертов ФМБА России, Росприроднадзора. Разбирательства будут проходить в городском суде Новочебоксарска.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено в Новочебоксарске в декабре 2020 года после многочисленных жалоб горожан. Прокурор Чувашии Андрей Фомин заявлял, что в ходе проверок, которые проводились с участием Волжской природоохранной прокуратуры, «выявили массу нарушений».

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