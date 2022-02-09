Саратов, , 11:33 — REGNUM В Саратовской области за сутки в инфекционные больницы госпитализировали 226 пациентов, выписали по выздоровлении 333 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии по состоянию на 9 февраля вылечились 131 579 человек. Подтверждено 157 590 случаев заражения коронавирусом, из них 1631 новый. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 534 человека, 396 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1799 пациентов, на амбулаторном — 18 966.

За последние 24 часа умерли девять ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5424 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, среди циркулирующих на территории Саратовской области штаммов вируса SARS-CoV-2 всего зарегистрировано 134 случая заражения штаммом «Омикрон» у лиц, не выезжавших за пределы региона. Из них 60 человек — работающее население, 39 — пенсионеры, 28 — дети до 18 лет, семь — студенты ВУЗов.

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