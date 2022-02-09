Токио, 9 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Студия DeskWorks назвала дату релиза ролевой игры RPG Time! The Legend of Wright, которая будет выполнена в жанре «самодельной записной книжки о приключениях». Об этом 9 февраля сообщает портал Gematsu.

Игра

Игра выйдет на консолях Xbox Series X/S, Xbox One и ПК 10 марта 2022 года, она получит японскую, английскую и китайскую локализации. В качестве издателя выступает компания Aniplex.

Для справки: согласно замыслу разработчиков, RPG Time! The Legend of Wright позволит геймерам сыграть в ролевую игру, которую «нарисовал» в своей записной книжке мальчик по имени Кента. Сюжет передаётся при помощи комиксов и анимации, нарисованных от руки.