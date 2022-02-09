Канберра, 9 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Консервативное правительство Австралии во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном не может победить на парламентских выборах в мае этого года, просто объявив, что «технократически лучше претворяет в жизнь дух времени». Об этом 9 февраля в эфире телеканала Sky News заявил Грег Шеридан, редактор австралийской версии журнала Foreign Affairs (FA).

julian meehan Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг

Отвечая на вопрос ведущей, Шеридан заметил, что победу Либеральной партии на выборах могут принести два министра. По его словам, казначей Джоша Фриденберг и министр обороны Питер Даттон являются единственными членами федерального правительства под руководством Моррисона, которые хоть что-то отстаивали в «посредственном во всем остальном» кабинете министров.

«Даттон — сильный сторонник [консервативных] ценностей, и я думаю, что именно это нужно «Коалиции». Фриденберг — фантастически энергичный сторонник технократических элементов правительственных программ, и я думаю, это нужно уже как раз правительству», — заметил журналист.

Напомним, что правящая Либеральная партия Австралии считается консервативной, несмотря на свое название. Парламентские выборы в стране пройдут в мае.