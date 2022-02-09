Москва, 9 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Среди детей велика доля тех, кто одновременно болеет COVID-19 и гриппом. Об этом 9 февраля заявил заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)kheinz Ребенок

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Сейчас мы переживаем две пандемии», — сказал Горелов.

По его словам, в 73 регионах России повышен уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«У каждого третьего ребенка сочетанная инфекция», — отметил Горелов, пояснив, что треть несовершеннолетних болеют одновременно COVID-19 в сочетании с гриппом или ОРВИ.