Москва, , 11:31 — REGNUM За последние сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве составило 1528. Об этом 9 февраля сообщили в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе отметили, что с учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. За сутки в столице госпитализировали 1528 человек. На ИВЛ в настоящее время находятся 614 человек.

«Число выздоровевших от COVID-19 за сутки в 2,3 раза превысило число новых случаев», — говорится в информации штаба.

За сутки поправили здоровье и были выписаны 25 936 пациентов, в то время как выявлен 11 521 новый случай заражения. За сутки скончались 82 человека.