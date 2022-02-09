Томск, , 11:30 — REGNUM В Томской области вынесен приговор по иску прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как отмечается, в ходе проведения надзора за расследованием уголовного дела о получении экс-чиновником взятки сотрудники прокуратуры факт покупки им на неподтверждённые доходы дома площадью 228 кв. метров. Дом был зарегистрирован на имя матери Сурикова.

«Решением суда в доход государства обращён земельный участок и жилой дом, стоимость которых составляет более 4,4 млн рублей. Судебный акт в законную силу не вступил», — добавили в прокуратуре.

Напомним, в сентябре 2021 года бывший заммэра был признан виновным в получении взятки и незаконном оказании услуг. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере 7 млн рублей.

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