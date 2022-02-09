Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM За последние сутки в Петербурге зафиксировано 60 летальных случаев, основной причиной которых стало заболевание COVID-19, об этом 9 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее.

Стоп COVID-19 Https://pixabay.com

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В то же время по числу новых случаев коронавирусной инфекции произошел резкий рост: за сутки подтверждено 19 644 новых случая, это на 8630 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Более того, в этот раз Петербург обогнал даже Москву, где за сутки выявили «всего» 11 521 случай.

Также за сутки от ковида выздоровели 11 242 петербуржца, что на 2152 человека больше, чем в предыдущий день.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 1 188 010 человек, выздоровели 914 119 человек, умерли 30 458 человек.

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