Канберра, 9 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank сообщил о получении полугодовой прибыли за прошлый год в размере 4,7 млрд долларов, что на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В правлении рассказали акционерам, что добились высоких финансовых и операционных результатов «из-за «низких ставок» в стране. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Банк увеличил дивиденды на 17% до $1,75 на одну акцию и объявил о дополнительном выкупе акций на $2 млрд.

Генеральный директор банка Мэтт Комин отметил, что в Commonwealth Bank ожидают, что экономика Австралии в 2022 году будет укрепляться, несмотря на текущие проблемы, связанные с COVID-19.

«Австралийские домохозяйства увеличили свои сбережения, и ожидается более сильный рост заработной платы. Увеличение спроса на товары по сравнению с услугами, сбои в цепочках поставок и ужесточение условий на рынке труда, вероятно, приведут к дальнейшему увеличению уровня инфляции», — говорится в заявлении Комина.