Москва, 9 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В России рост цен на основные продукты питания сдерживается платежеспособностью покупателей, которая не растет теми же темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные компании «Эвотор», согласно которым за год гречка в российской несетевой рознице подорожала почти на 25%, сосиски и пельмени — больше чем на 20%, а пряники и вафли — на 18%.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

«Эта статистика не отражает весь рынок розничной торговли, где роль гипермаркетов, электронной торговли и сетей высока, но показывает величину продовольственной инфляции для небогатых слоев населения, — сказал Цыганов. — Именно такие несетевые ларьки и магазины, как правило, располагаются в районах, где нет или мало торговых центров, что косвенно указывает на проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой. А это в свою очередь — на состав жителей таких районов, которые часто выбирают недорогие пельмени и сосиски, не требующие особых навыков, времени и умений при приготовлении».

Как пояснил экономист, гречка, пельмени и сосиски подорожали на фоне инфляционных ожиданий, роста издержек на производство и доставку и вынужденного постоянства спроса, что позволяет продавцам перекладывать издержки на покупателей.

«Но с гречкой ситуация немного сложнее — так как она дорожает и в связи с повышением спроса в мире, и по внутрироссийским причинам. Гречка — традиционный продукт русской и советской кухни, но это еще и долгохранящийся продукт. Крупа с наибольшим сроком годности, составляющим от 1,5 — 2 лет и по факту существенно более. Поэтому при повышении цен ее традиционно закупают впрок. Это и привело к наибольшему росту цен именно на гречку, — уточнил Цыганов. — Подорожание вафель и пряников, популярных в небольших магазинах и ларьках, также связано с повышением цен на ингредиенты и доставку, а также безальтернативностью этих товаров, входящих в перечень привычных покупок для чая и кофе».

Как полагает Цыганов, подорожание основных продуктов питания будет продолжаться до тех пор пока не удастся побороть инфляцию. А сдерживается же рост цен платежеспособностью покупателей, которая не растет теми же темпами.

«В итоге номенклатура [продуктовых] товаров постепенно меняется. Растет доля хлебобулочных изделий, больше товаров выставляется с ценниками за 100 грамм и снижается развеска товаров в упаковке, что маскирует рост цен на привычные товары», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России цены на речку в несетевой рознице растут более высокими темпами, чем у крупных ретейлеров.