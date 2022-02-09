Рубцовск, Алтайский край, , 11:28 — REGNUM Жители Алтайского края страдают не только от уличных животных, но и от домашних парнокопытных, а также — от их дерзких хозяев. Подробности уже рассмотренного в суде уголовного дела, где фигурируют житель Рубцовска, женщина с проломленным лбом и агрессивный бык, обнародованы 9 февраля на сайте прокуратуры региона.

Бык. Коровы (сс) Couleur

Как установлено в ходе судебного заседания, между местными жителями часто происходили конфликты из-за поведения животного: оно гуляло за пределами ограждения и нападало на прохожих.

Конфликт случился, когда мать пошла провожать малолетнего ребенка к бабушке и с целью защиты от животного на случай, если он вновь будет находиться на улице и представлять опасность для, взяла с собой гидравлический шланг с металлическими болтами на концах для защиты.

Завидев на улице быка и его владельца, соседи попросили убрать животное, завязалась словесная перепалка. В какой-то момент мужчина выхватил шланг и ударил спорщицу в лобную часть головы. Ранение было такой силы, что потребовалось проведение операции и последующее длительное восстановление здоровья.

Приговором суда мужчина осужден к условному наказанию в виде исправительных работ. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда и возмещении ущерба, затраченного на лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проблема с бездомными животными стоит очень остро, готовят предложения по изменению в федеральное законодательство. Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов выступает за внесение поправок в КоАП РФ, в соответствии с которыми владельцы будут получать большие штрафы, в том числе — за свободный выгул животных.

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