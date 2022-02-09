Москва, 9 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Законопроект об изменениях в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предполагается исключение возможности получения страховыми медицинскими организациями части санкций, применяемых к медицинским организациям, за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Предлагается все 100% средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, направлять в нормированный страховой запас территориального фонда ОМС на образование медперсонала.

Часть поправок касаются снижения бюрократии в системе. Предлагается ограничить периодичность плановых контрольных мероприятий (проверок) в отношении медицинских организаций. По мнению авторов инициативы, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено законом.

Кроме того, ряд положений законопроекта направлены на устранение неточностей в законодательстве, позволяющих перекладывать на медицинские организации риски, возникающие при ошибках планирования программ обязательного медицинского страхования или при прогнозировании заболеваемости населения, а также при дефиците бюджетов субъектов РФ и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Законопроект также предполагает включение «инвестиционной составляющей» в состав тарифа на оплату медицинской помощи в части возможности приобретения медицинскими организациями более дорогостоящего оборудования, чем предусмотрено в настоящее время, а также расходов, связанных с применением телемедицинских технологий.

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