Канберра, 9 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. 9 февраля в парламенте Австралии состоялся очередной парламентский час, в ходе которого премьер-министру страны Скотту Моррисону и отдельным министрам были заданы вопросы. Ситуация в ходе дискуссии накалилась настолько, что спикер попросил стороны следить за языком, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Главными темами общения оппозиции с Моррисоном стали вопрос о защите прав женщин и оборонная политика.

«Мы всегда будем ставить наши национальные интересы на первое место, и мы никогда не поступимся нашими ценностями … Мы продолжим отстаивать ценности Австралии перед лицом угроз и принуждения. Во-вторых, господин спикер, устойчивость Австралии можно сохранить, если сохранить сильную экономику, потому что, если у вас нет сильной экономики, господин спикер, тогда вы не можете инвестировать в оборонный потенциал, разведывательные возможности, возможности правоохранительных органов, которые необходимы для обеспечения безопасности австралийцев», — решил сменить тему Моррисон после того, как его спросили, что конкретно он намерен предпринять для защиты прав женщин.

Особую долю критику со стороны спикера получил федеральный казначей Джош Фриденберг, которого попросили «не впадать в дачу характеристик» в адрес оппозиции.