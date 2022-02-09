Уфа, 9 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Единые значения доплат за работу в ночное время и за работу в неукомплектованных бригадах для всей службы скорой помощи предложили установить в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что члены этого профсоюза начали переговоры с минздравом Башкирии и ассоциацией работодателей о внесении изменений в отраслевое соглашение для установления доплат сотрудникам службы скорой помощи региона.

«Для снятия социальной напряженности предлагается установить единые значения доплат за работу в ночное время и за работу в неукомплектованных бригадах для всей службы скорой помощи», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что члены профсоюза предлагают предусмотреть в отраслевом соглашении увеличение доплат за работу в ночное время и за работу в неукомплектованных бригадах. Согласно Трудовому кодексу эти доплаты определяются по соглашению сторон.

Сообщается, что из десяти медицинских округов доплаты за работу в неполных бригадах установлены в пяти округах и составляют от 25 до 60%, они зависят от результатов работы. В округах и больницах республики разнятся и доплаты за работу в ночное время, за стаж и категорию, за работу во вредных условиях.

По информации пресс-службы, это приводит к разному уровню зарплаты, социальных гарантий в районах, в городе и в итоге к оттоку кадров.

«Мы прекрасно понимаем, что кадровый вопрос не решить одномоментно, но очень важно выработать единые подходы к оплате труда работников службы скорой помощи в целом по республике. По нашему мнению, доплаты за работу в неукомплектованных бригадах и в ночное время должны приближаться к 100%», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех сотрудников скорой медицинской помощи уволили в Ишимбаевской центральной районной больнице в Башкирии.