Бухарест, , 11:27 — REGNUM Парламент Румынии приступил к рассмотрению новых поправок к процедуре проведения заседаний высшего законодательного органа страны. Об этом 9 февраля сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Румыния PavelD

По официальной информации, поводом для обсуждения соответствующего документа послужил инцидент в парламентском сессионном зале 7 февраля нынешнего года, когда сопредседатель оппозиционной партии AUR («Альянс за союз румын») Георге Симион напал на выступавшего с трибуны министра энергетики Румынии Вирджила Попеску.

Согласно новым поправкам к регламенту, запрещается без официального разрешения вести прямую трансляцию заседаний Палаты депутатов, Постоянного бюро и комитетов парламента. Кроме того, самим депутатам возбраняется прибегать к словесным оскорблениям, физическому насилию или публичной клевете в адрес своих коллег.

«Мы создадим идеальный кодекс повеления народного депутата», — резюмировал глава нижней палаты парламента Румынии Марчел Чолаку.