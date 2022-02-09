Грозный, 9 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Чечне в летнюю оздоровительную кампанию планируется охватить организованным отдыхом около 25 тыс. детей. Они смогут провести каникулы в четырех детских лагерях на территории республики и в лагерях на Черноморском побережье, где побывают 5000 школьников. Об этом сообщил в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым министр труда, занятости и соцразвития Усман Баширов.

Отдых на природе

Как отметил глава республики, детские оздоровительные лагеря в Чечне отвечают самым современным стандартам, при этом еще один лагерь появится в скором времени в Крыму.

«Власти Крыма в качестве жеста доброй воли передали Чеченской Республике три гектара земли на окраине города-курорта Алушта. Министр ознакомил меня с проектом. По его словам, строительство начнётся в марте текущего года», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: Власти Крыма безвозмездно передали Чечне бывшую здравницу