Наблус, Палестина, 9 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. На территории Палестинской автономии (Западный берег реки Иордан) начались массовые беспорядки. Как сообщает Al-Mayadeen, со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Палестины, в столкновениях с армией и полицией Израиля пострадали 53 человека. Беспорядки происходят в селениях Бейта, Бука и Ахзария южнее города Наблус. В ночь с 8 на 9 февраля в этом районе был обстрелян блокпост израильской армии.

(сс) PCF Bourges Флаг Палестины

Причиной для начала беспорядков стало решение израильских властей построить в этом районе еврейское поселение. Силовики разгоняют протестующих, применяя слезоточивый газ и резиновые пули.