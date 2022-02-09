Москва, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов гражданской авиации, сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

День работника гражданской авиации отмечается в России 9 февраля. Мишустин отметил, что праздник посвящён авиаторам, сотрудникам аэропортов и технических служб — всем, кто «обеспечивает надёжное, комфортное и бесперебойное авиасообщение для миллионов наших граждан».

По словам главы правительства, сегодня отрасль решает масштабные проекты и решает новые задачи.

«Важно, что вы ведёте активную работу по цифровой трансформации, модернизируете навигационное оборудование, расширяете сеть внутренних перевозок. И конечно, вводите в строй современные аэропорты, терминалы, аэровокзалы, создаёте новые авиакомпании. Главное — заботитесь о безопасности пассажиров, постоянно улучшаете качество услуг», — сказал он.

Мишустин пожелал работникам отрасли новых успехов и достижений, а также здоровья, счастья, благополучия.