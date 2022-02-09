Красноярск, , 11:24 — REGNUM В городе Красноярске вводится режим «чёрного неба», сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По данным синоптиков, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, ожидаются в Красноярске с 07:00 (местное время) 10 февраля до 19:00 12 февраля.

В городе усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» действует в городе Минусинске Красноярского края.

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