Режим «чёрного неба» вводят в Красноярске
Красноярск, 9 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В городе Красноярске вводится режим «чёрного неба», сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Смог
По данным синоптиков, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, ожидаются в Красноярске с 07:00 (местное время) 10 февраля до 19:00 12 февраля.
В городе усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки.
Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» действует в городе Минусинске Красноярского края.