Якутск, 9 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Жительница Якутска Сардана Слепцова, которая 29 декабря погибла от нападения собак, посмертно награждена орденом «Слава и величие СВФУ». Награда присуждена женщине вузом, в котором она работала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе Северо-Восточного университета.

Пресс-служба УГМК Награды

Читайте также: Семье растерзанной собаками якутянки окажут материальную помощь

Сардану Слепцову назвали талантливым учёным и преподавателем, специалистом в области разработки новых композиционных материалов. Погибшая заведовала учебно-научно-технологической лабораторией «Технологии полимерных нанокомпозитов», её деятельность способствовала развитию университета.

«Благодаря ее инициативной работе лаборатория является одной из самых перспективных в СВФУ по научным исследованиям и подготовке талантливых молодых специалистов. В лаборатории совершили множество открытий и зарегистрировали много патентов. Сардана Афанасьевна совместно с профессором Айталиной Охлопковой работали и с зарубежными партнерами из АТР и СНГ. С китайскими партнерами из города Чанчунь они занимались производством резиновых изделий для узлов трения башенных кранов, необходимых для строительства небоскрёбов», — отметил директор Института естественных наук СВФУ Василий Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, стая собак загрызла женщину 29 декабря возле ипподрома Якутска. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.