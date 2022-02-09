Растерзанную собаками якутянку посмертно наградили орденом
Якутск, 9 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Жительница Якутска Сардана Слепцова, которая 29 декабря погибла от нападения собак, посмертно награждена орденом «Слава и величие СВФУ». Награда присуждена женщине вузом, в котором она работала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе Северо-Восточного университета.
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Сардану Слепцову назвали талантливым учёным и преподавателем, специалистом в области разработки новых композиционных материалов. Погибшая заведовала учебно-научно-технологической лабораторией «Технологии полимерных нанокомпозитов», её деятельность способствовала развитию университета.
Как сообщало ИА REGNUM, стая собак загрызла женщину 29 декабря возле ипподрома Якутска. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.