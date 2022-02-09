Жуков, Калужская область, , 12:22 — REGNUM Прокурор Калужской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего бывшего заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Жуковскому району, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом 9 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

По версии следствия, в мае 2021 года следователь получил от обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в его производстве, взятку в сумме 300 тыс. рублей за то, чтобы не инициировать заключение под стражу. Кроме того, злоумышленник требовал передать ему 100 тыс. рублей, полученных от обвиняемых в качестве возмещения причиненного ему вреда, но не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку мужчина отказался передавать деньги. Полицейский обманом получил от обвиняемых 250 тыс. рублей под предлогом решения вопроса о назначении им наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

«Свои преступные действия бывший сотрудник полиции не смог довести до конца, поскольку его преступная деятельность была пресечена оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России. Кроме того, по данному факту была назначена служебная проверка. По результатам проверки, проведенной сотрудниками полиции, данное лицо уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в 2021 году. Обвиняемому в коррупции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Уголовное дело направлено в суд», — отметила Искрина Басулина.

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