Москва, , 11:25 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» характерен более коротким инкубационным периодом. Об этом 9 февраля заявил заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Относительно «Омикрона» отмечено важное свойство, которое характеризует этот штамм — инкубационный период сократился до трех дней. Очень быстро происходит внедрение в организм, пациент становится опасным за 1−2 дня до появления симптомов — через день после заражения», — сказал Горелов.

Также эксперт отметил, что симптоматика «Омикрона» аналогична ОРВИ. При этом только у 5% пациентов, зараженных этим штаммом, возникает пневмония.

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