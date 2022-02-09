Канберра, , 11:24 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, бывшая сотрудница Либеральной партии Австралии Бриттани Хиггинс посетила Национальный пресс-клуб и в ходе своего выступления перед журналистами раскритиковала поведение премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

Напомним, что Хиггинс известна тем, что в прошлом году она сделала шокирующие заявления, согласно которым она подверглась сексуальному насилию прямо в здании парламента Австралии. Вчера, 8 февраля, в первый рабочей день парламента после зимних каникул в ходе своего выступления Скотт Моррисон принес публичные извинения Хиггинс и еще нескольким сотрудницам, сидящим на местах для зрителей.

На следующий день Хиггинс выступила с пресс-конференцией, где припомнила высказывание Моррисона годичной давности, когда он заявил, что его супруга посоветовала ему относиться к изнасилованию Хиггинс так, как будто это произошло бы с его дочерью.

«Мне не нужно его сочувствие в качестве отца. Я хотела бы, чтобы он использовал свои полномочия в качестве премьер-министра», — сказала Хиггинс.