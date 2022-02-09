Филадельфия, США, 9 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:109.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 35 очков. В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

«Финикс» одержал 44-ю победу в 54 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» потерпела 22-е поражение в 54 играх и идёт на девятом месте.

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