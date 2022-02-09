Лондон, 9 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $900 за тысячу кубометров. Это 9 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, в настоящее время стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $882 за тысячу кубометров.

При этом такое снижение цены на голубое топливо в Европе составляет свыше 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что кризис на газовом рынке в Европе рано или поздно должен был произойти.