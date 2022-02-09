Москва, 9 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Фондовые индексы США 8 февраля закрыли сессию ростом благодаря публикации благоприятной корпоративной отчетности, которая частично перекрывает опасения, связанные с агрессивным настроем Федрезерва, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Rafael Matsunaga Биржа

«Бумаги Harley-Davidson подскочили более чем на 15% в ответ на неожиданный рост прибыли в IV квартале 2021 года. Акции American Express и JPMorgan подорожали на 3,3% и 2% соответственно, также приветствуя квартальную отчетность.

Так, S&P 500 повысился на 0,84%, Dow Jones набрал чуть более 1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,28%. С начала недели лидирует Dow, который повышается на 1,1%.

Последовав примеру Уолл-стрит, азиатские площадки тоже подросли на торгах в среду, причем сводный региональный индекс MSCI потяжелел на 1%, отметившись на двухнедельных максимумах, а в лидерах роста оказался гонконгский Hang Seng, который вырос почти на 2% за счет активных покупок в высокотехнологичном сегменте.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,08%, а китайский Shanghai Composite прибавил 0,79% несмотря на обострение торгового спора с США. Обстановка между Вашингтоном и Пекином накаляется по мере предъявления взаимных претензий в рамках торговой сделки.

По последним сообщениям, сегодня, 9 февраля, Китай призвал Штаты «немедленно» отозвать план продажи оружия Тайваню и четко дал понять, что настроен решительно защищать государственный суверенитет и пресекать любое внешнее вмешательство.

Фьючерсы Европы и США торгуются на положительной территории, что дает основания для ожидания сохранения спроса на риск в течение дня, если обойдется без значимых потрясений со стороны той же геополитики.

Отсутствие защитного спроса препятствует дальнейшему укреплению доллара, который не может полноценно воспользоваться ростом доходности трежерис.

А между тем показатель доходности 10-летних бумаг впервые с ноября 2019 года достиг отметки 1,97% и находится непосредственно вблизи психологического уровня 2%.

Продвижение к этому уровню может послужить катализатором подъема USD, который с надеждой ждет завтрашнего инфляционного отчета в надежде, что CPI отразит рост к новым 40-летним максимумам и еще сильнее укрепит ожидания повышения ставки ФРС в марте, возможно, сразу на 0,5%.

Впрочем, пока базовый сценарий предполагает повышение стоимости кредитования на четверть процента.

В этом контексте следует обратить внимание на пару доллар/иена, которая вернулась выше отметки 115.00, но испытывает некоторые трудности с развитием восходящего импульса.

Новый виток роста доллара способен отправить котировки к новым многолетним максимумам за пределами вершины 116.35, отмеченной в начале января.

Так, в среднесрочной перспективе пара способна преодолеть максимумы конца 2016-начала 2017 гг. в районе 118.60 и даже нацелиться на уровень 120.00 на дивергенции курсов монетарной политики ФРС и Банка Японии», — пояснил эксперт.

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