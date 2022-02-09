Канберра, 9 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Цены на бензин в Австралии достигли 14-летнего максимума. Жители столичных мегаполисов чувствуют себя хуже всего, поскольку в некоторых местах цены уже достигли почти 2 долларов за литр топлива. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что наиболее остро ситуация обстоит в Перте, столице Западной Австралии.

Эксперты объясняют, что за повышением цен стоит совокупность факторов. Мировые цены на нефть продолжают расти, что делает и внутренний спрос в самой Австралии.

Журналисты пишут, что в ближайшие недели мировые цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, что, несомненно, усугубит проблемы для автовладельцев в Австралии.

Сейчас австралийским водителям рекомендуется присматриваться к ценам на разных заправках, прежде чем отдать предпочтение одной из них, поскольку цены очень сильно рознятся даже в пределах городов.