Черноземельский район, Калмыкия, , 11:21 — REGNUM В одной из школ Калмыкии нашли прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. При этом не был заведён журнал учёта их использования. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 9 февраля.

В лаборатории Sr40.ru

Вещества, входящие в перечень прекурсоров, оборот которых в России ограничен, найдены в рамках прокурорской проверки в Комсомольской школе имени Манджиева. Их периодически использовали в образовательных целях. При этом журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, никто не вёл.

Данное нарушение создаёт угрозу бесконтрольного расходования веществ, их использования не по назначению, а также попадания в нелегальный оборот.

Директору школы внесено представление.